Wenn der Kaffeeautomat erzählen könnte

Wer kennt das nicht: Arbeit in der Firma, viel Arbeit. Und dann eine kurze Kaffeepause. Auf zum Kaffeeautomaten, Münzen rein, Becher klackt in die Halterung, Kaffee fließt. So sieht für viele der Berufsalltag aus. Eingefahrene, banale Rituale. Doch was, wenn der Kaffee, der da gerade aus dem Automaten tröpfelt, eine Geschichte zu erzählen hätte? Eine Geschichte, die in Uganda spielt. Mit einem früheren ÖVP-Generalsekretär als Protagonisten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)