Zell am See: Ein Wintersportort wird zum Spekulationsobjekt

Zu Weihnachten oder in den Semesterferien: Ein Urlaub in Zell am See gleicht immer mehr einer Reise in die 1980er-Jahre. Als sich unten beim Einser-Sessellift der Areitbahn, bei den Gondelbahnen rauf zur Schmittenhöhe oder zur Sonnalm die Massen anstellten und stundenlange Wartezeiten zu einem zünftigen Skiurlaub genauso dazugehörten wie die Staus am deutschen Eck. Die Staus sind geblieben – trotz Binnenmarkt. Und auch der Andrang an den Liftstationen – trotz modernster Gondelbahnen. „Overtourism“ lautet der Fachbegriff.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)