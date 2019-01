Russland: USA kippen Sanktionen gegen Rusal

Wien. Schon Ende Dezember war klar geworden, dass die USA einen Ausweg aus dem Dilemma wollen, in das sie sich mit den im April 2018 verhängten Sanktionen gegen den russischen Aluminiumkonzern Rusal manövriert hatten. Auch die Russen spielten konstruktiv mit. Und so hat US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Montag die Sanktionen gestrichen.

Die Aktie des weltweit zweitgrößten Aluminiumproduzenten schnellte in Hongkong um mehr als neun Prozent in die Höhe. Gleichzeitig gab der Aluminiumpreis um gut ein Prozent nach.

Auch die Sanktionen gegen den Rusal-Mutterkonzern En+ und einen weiteren Energiekonzern wurden gestrichen, die Londoner Börse erlaubt damit Investoren ab sofort wieder den Handel mit GDR-Zertifikaten von En+.

Deripaska machte den Weg frei

Die Aufhebung der Sanktionen passierte gegen den Widerstand der US-Demokraten. Immerhin bleiben die Sanktionen gegen Oleg Deripaska selbst bestehen. Ihm, dem bisherigen Hauptaktionär und Chef der besagten Konzerne, wird ja vorgeworfen, sich über seine Verbindungen zu Paul Manafort, Trumps Ex-Wahlkampfmanager, in die US-Präsidentenwahl 2016 eingemischt zu haben.

Deripaska, der übrigens über ein Firmenvehikel 25,9 Prozent am Baukonzern Strabag besitzt, hatte sich in den vergangenen Monaten kooperativ gezeigt. So stimmte er zu, die Kontrolle über die genannten Unternehmen abzugeben, was großteils mithilfe des Schweizer Rohstoffhändlers Glencore und der staatlichen russischen Bank VTB bewerkstelligt wurde. Außerdem wurden neue, unabhängige Aufsichtsräte installiert – mehrere davon aus den USA und Westeuropa. Schließlich noch verpflichteten sich die Konzerne dem US-Finanzministerium gegenüber zu einer „beispiellosen Transparenz“.

Beispiellos ist auch die Aufhebung der Sanktionen insgesamt. Noch nie zuvor war ein russischer Konzern oder eine Person durch eine Vereinbarung mit dem US-Finanzministerium von einer Sanktionsliste gestrichen worden.

Schuss ins eigene Knie

Dass sich die USA zu diesem Rückzug veranlasst sahen, lag in den schweren Folgen der Sanktionen für Amerika selbst. Als diese nämlich am 6. April verhängt worden waren, hatten sie nicht nur den russischen Aktienmarkt und den Rubel belastet, sie trieben auch den Aluminiumpreis um 24 Prozent auf ein Mehrjahreshoch.

Das belastete auch die US-Unternehmen. Noch empfindlicher traf es Europa, das im Jahr 2017 ganze 42 Prozent seiner Alu-Importe von Rusal bezog. Rusal ist aufgrund seiner Größe stark in globale Produktionsketten involviert und unterhält – etwa in Irland – auch Werke.

Schon bald nach Sanktionsverhängung signalisierten die USA daher Gesprächsbereitschaft. Teil des jetzigen Kompromisses ist, dass auch Deripaskas Familienmitglieder ihre Stimmrechte in den Unternehmen verlieren – es sind dies Mitglieder der Familie von Ex-Präsident Boris Jelzin, in die Deripaska zu Beginn der Nullerjahre eingeheiratet hatte. Ein Teil der Familie hat die österreichische Staatsbürgerschaft.

Deripaska ist eine der schillerndsten Figuren unter den russischen Tycoons. Aus den teils blutigen Verteilungskämpfen der 1990er-Jahre war er als Sieger im Aluminiumsektor hervorgegangen und baute ein weitverzweigtes Mischimperium auf. Nach der aggressiven Expansion auf Pump vor der Finanzkrise fiel er mit ihr sehr tief. Mit den US-Sanktionen und ihrer Aufhebung nun abermals.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)