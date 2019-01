Land Oberösterreich will zusätzliche Fachkräfte anlocken

Das Land Oberösterreich will zusätzliche Fach- und Spitzenkräfte anlocken und heuer fast drei Millionen Euro ausgeben, um sich als attraktive Arbeitsregion zu positionieren. Eine erste Rate für das entsprechende "Talent Attraction Programm" (TAP) hat die Landesregierung am Montag beschlossen, teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) danach mit.

Das TAP wendet sich sowohl an bereits qualifizierte Fachkräfte als auch an Studierende aus dem Inland, aus Europa und aus Drittstaaten, die als potenzielle künftige Arbeitskräfte gewonnen werden sollen. Diese Fach- und Spitzenkräfte sollen flächendeckend durch das "Welcome Upper Austria Center" betreut werden, um ihnen die Integration in Oberösterreich zu erleichtern. Weiters sollen auch abgewanderte oberösterreichische Fachkräfte zur Rückkehr in ihr Heimatbundesland motiviert werden. Auslöser für das Programm ist die Prognose des OÖ. Fachkräftemonitors, dass dem Wirtschaftsstandort im Jahr 2030 bereits 127.000 Fachkräfte fehlen würden, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert werde.

(APA)