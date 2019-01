Berlin plant elf Radschnellwege

Großes Verkehrsprojekt in Berlin: Elf Radschnellwege mit einer Gesamtlänge von rund 100 Kilometern sollen in der deutschen Hauptstadt entstehen. Am Donnerstagabend sollen konkrete Pläne im Rathaus präsentiert werden, Baustart soll Medienberichten zufolge im Jahr 2022 sein. Davor soll es noch eine Phase mit Bürgerbeteiligung geben.

Auf den neuen Wegen, die getrennt von anderen Radwegen und der Straße verlaufen sollen, sind weniger Stopps geplant. An einfachen Kreuzungen sollen Fahrradfahrer dann Vorfahrt bekommen - oder baulich abgetrennt vom restlichen Verkehr geführt werden, schreibt die "Berliner Morgenpost". Außerdem könnten Ampeln für die Radfahrer auf "Dauergrün" gestellt werden. Aufeinander folgende, große Kreuzungen sollen Radfahrer mit "Grüner Welle" passieren können. Müssen die Fahrradfahrer doch einmal anhalten, soll der maximale Zeitverlust pro Kilometer nicht mehr als 30 Sekunden betragen.

Berlin ist nicht die erste Stadt, die ein solches Projekt umsetzt, in den Niederlanden, Belgien, Dänemark aber auch in Deutschland gibt es bereits Vorbilder. So setzte etwa die Stadt Göttingen mit dem "eRadschnellweg Göttingen" 2015 ein Pilotprojekt um. Auch im Ruhrtal soll eine 100 Kilometer lange Schnellstrecke entstehen, erste Abschnitte wurden dort bereits fertiggestellt. Hohe Standards haben die Radschnellwege in den radfahrerfreundlichen Niederlanden, wo bereits ab den 1980ern an einem Streckennetz gebaut wurde. Mittlerweile sind es rund 300 Kilometer, 600 weitere sind in Planung.

Wien: "Rad-Langstrecken" geplant

In Österreich fordert der VCÖ im Raum Wein immer wieder Radschnellwege, vor allem, seitdem sich E-Bikes immer größerer Beliebtheit erfreuen. Vor fünf Jahren wurden von der Stadt Wien erste Pläne für sogenannte "Rad-Langstrecken" präsentiert, auf denen Pendler mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von mindestens 15 Kilometern pro Stunde vorankommen sollen. Die Rad-Langstrecken sollen sich an den Radschnellwegen in anderen Ländern orientieren, aber nicht so strenge Kriterien erfüllen.

Im Jahr 2018 ist der Radverkehr in Wien laut Mobilitätsagentur um sechs Prozent angestiegen. Wien sammelt mittels einer Reihe von automatischen Dauerzählstellen genaue Daten zur Frequenz. An drei Zählstellen wurde 2018 die Million überschritten, nämlich am Opernring, am Praterstern und in der Operngasse.

>>> Bericht der "Berliner Morgenpost"

>>> Konzept für Rad-Langstrecken in Wien

So schaut der Plan für die neuen Radstrecken in Berlin aus. – Stadt Berlin

(Red.)