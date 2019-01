Ehemaliger Voest- und RHI-Chef Franz Struzl verstorben

Der frühere Vorstandsvorsitzende der voestalpine und RHI, Franz Struzl, ist am 28. Jänner im Alter von 76 Jahren verstorben. Struzl war maßgeblich an den Fusionsverhandlungen zwischen RHI und Magnesita beteiligt. Eine schwere Erkrankung führte 2016 zu seinem Rücktritt, teilte RHI Magnesita am Mittwoch mit. Struzl hinterlässt seine Frau Doris und vier Kinder.

Struzl schloss 1965 sein Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Nach mehr als 40 Jahren in der Alpine Steel Group (spätere voestalpine AG) wurde er 2001 Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG. Er war bis 2004 in dieser Position tätig und wurde kurz darauf CEO der voestalpine, Brasilien (Villares Metals), wo er bis 2010 blieb. Im Jahr 2011 wurde er zum Vorstandvorsitzenden und Generaldirektor der RHI AG bestellt.

"Unser tief empfundenes Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und ehemaligen Kollegen", so Herbert Cordt, Verwaltungsratsvorsitzender von RHI Magnesita.

