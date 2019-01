Verlust von Privilegien: Erste Notenbanker flüchten vor Reform

Die Aufsichtsreform sorgt für immer mehr Unmut in der Belegschaft von Nationalbank und Finanzmarktaufsicht. 170 Mitarbeiter der OeNB sollen ja noch heuer in die Finanzmarktaufsicht (FMA) wechseln, um von dort aus die Banken zu beaufsichtigen. Mindestens drei OeNB-Aufseher sind nach „Presse“-Informationen jedoch schon abgesprungen. Sie wollen die Verhandlungen nicht abwarten und haben gekündigt. „Auch weitere Spitzen- und Fachkräfte sind sauer und wollen die Nationalbank verlassen“, sagt Barbara Teiber, die Vorsitzende der zuständigen Gewerkschaft der Privatangestellten. Nun hat sich auch die Lage zwischen Betriebsrat und den drei Institutionen zugespitzt, die die Reform aushandeln: OeNB, FMA und Finanzministerium. Denn die Belegschaft will in den vier Arbeitsgruppen mitreden, was von OeNB, FMA und Ministerium abgelehnt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)