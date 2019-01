Neues Beitragsmeldesystem kostet Lohnverrechner Nerven

Wien. Bei Lohnverrechnern in Betrieben und Steuerberatungskanzleien rauchen die Köpfe. Grund ist ein neues System für die Beitragsmeldungen an die Sozialversicherung, das seit 1. Jänner gilt. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger lobt es als große Vereinfachung: Es mache „ein Bürokratiemonster unschädlich“, hieß es bei einem Pressegespräch am 16. Jänner. In den Firmen, die damit arbeiten müssen, wird es aber großteils anders wahrgenommen – als beträchtliche Mehrbelastung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)