Handel freut Plus bei Lehrlingen, nicht die Karfreitag-Debatte

Wien. In der Wirtschaftskammer ist man über die Karfreitag-Debatte not amused: Sollte der Tag ein zusätzlicher Feiertag für alle Mitarbeiter werden, wie es nach einem Gerichtsurteil diskutiert wird, würde das die Händler durch doppelten Lohn oder Arbeitsentfall 80 Mio. Euro kosten. „Es muss eine Lösung geben, die den Handel nicht belastet“, so Handelsobmann Peter Buchmüller. Ideen gebe es.

Die privaten Branchenvertreter des Handelsverbands legten am Mittwoch nach Absprache mit den Betrieben so eine Idee vor: Statt eines Feiertags könne man für Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Urlaub für bestimmte religiöse Feste einführen – so müsste der Handel nicht für den Feiertag zahlen, und der Arbeitnehmer müsse nicht jedes Mal das Okay seines Vorgesetzten einholen.

Ein anderes Mitarbeiterthema freut die Kammer mehr: Erstmals seit zehn Jahren steigt die Lehrlingszahl im Handel. Bei den Anfängern gab es 2018 ein Plus von 4,6 Prozent auf 5231 Jugendliche. Auch insgesamt stieg die Zahl der Mitarbeiter im Einzelhandel 2018 um ein Prozent oder 3300 Personen – trotz der sinkenden Zahl geringfügiger Stellen – auf 335.300. Wirtschaftlich war 2018 für den Einzelhandel durchwachsen. Die Branche habe es früher als andere zu spüren bekommen, dass die Hochkonjunkturphase vorbei ist, so Buchmüller. Zusammen mit den Wetterkapriolen im Herbst stand vor allem im Mode-, Elektronik- und Schuhhandel ein Umsatzminus. Im gesamten Einzelhandel (ohne Online) stiegen die Umsätze nominell um ein Prozent auf 71,7 Mrd. Euro – was inflationsbereinigt ein Minus von 0,5 Prozent entspricht. (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)