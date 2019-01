So viel müssen Sie in Wien verdienen, um ordentlich zu wohnen

Wien. Die Wohnkosten sind nicht nur ein beliebtes Thema in Wahlkämpfen oder als Party-Small-Talk, sie sind mitunter auch ein wichtiges Kriterium bei der Anwerbung von internationalen Fachkräften. Denn wer aufgrund eines Jobs in eine andere Stadt zieht, sollte dabei nicht nur das künftige Gehalt im Auge haben, sondern auch, wie viel davon für das tägliche Leben wieder verbraucht werden muss. Die deutsche Immobilienplattform Nestpick hat daher die Mietpreise in 700 Stadtteilen von 50 globalen Städten miteinander verglichen. Die Wiener Ergebnisse sind dabei auch für Einheimische durchaus interessant.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)