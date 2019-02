Wo die Gewinner der Digitalisierung wohnen

Wien. Wo beginnt das digitale Brachland? In Österreich mitunter schon eine halbe Autostunde außerhalb der großen Städte. Dort beginnen erste Unternehmen zu klagen, dass ihre Internetverbindungen zu langsam sind, um in der global vernetzten Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Das soll sich ändern. Die Politik setzt auf die digitale Aufrüstung der Regionen, um die Kluft zwischen Stadt und Land endlich zu schließen. Aber kann das überall gelingen? Eine Antwort geben die Ökonomen des Wifo. Sie haben im Auftrag der Verbindungsstelle der Bundesländer erstmals untersucht, wo in Österreich die Gewinner und die Verlierer der Digitalisierung wohnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)