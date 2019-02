Industrie: Geplante Herkunftsvorschriften verteuern Lebensmittel

Die von der Regierung geplante verpflichtende Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel im Handel und in der Gemeinschaftsverpflegung könnte bereits im nächsten Jahr oder 2021 eingeführt werden. Betroffen seien laut Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) Produkte mit Fleisch, Ei und Milch. Noch heuer soll ein Modell vorgelegt werden. Abgesehen vom Lebensmittelhandel ist die Kennzeichnungspflicht der Primärzutat auch beim Essen in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und beim Bundesheer vorgesehen, nicht aber in der Gastronomie.

Kritik gegen die Regierungspläne kommt nun von den heimischen Lebensmittelherstellern. Die Branche sieht ihre Zunft gefährdet und sich mit zusätzlichen Investitionen und mehr Bürokratie belastet. Kosten, die letztlich die Verbraucher tragen müssten. Alle dafür nötigen Umstellungen würden Lebensmittel "Made in Austria" verteuern, so der Fachverband der Lebensmittelindustrie in einer Aussendung. Eine verpflichtende nationale Herkunftskennzeichnung würde in der Praxis bedeuten, dass Rohstoffe nach Herkunft räumlich getrennt werden müssten und zwar bei Anlieferung, Lagerung und Weiterverarbeitung, kritisierte Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie.

Ungleichbehandlung gegenüber Auslandsproduzenten

Sauer stößt Koßdorff vor allem eine Ungleichbehandlung gegenüber ausländischen Herstellern auf: "Ausländische Produzenten sparen sich diesen Mehraufwand, konkurrieren aber im Supermarktregal - im In-und Ausland - unmittelbar mit den österreichischen Produkten. Gegen diese Benachteiligung unserer österreichischen Betriebe sprechen wir uns ganz klar aus."

Zuvor hatten sich bereits der Handel und die Wirtschaftskammer geäußert. Seitens des Handels gebe es keine Vorbehalte gegen die geplante verpflichtende Herkunftskennzeichnung der Primärzutat bei Produkten mit Fleisch, Ei und Milch, sofern diese auch in der Gemeinschaftsverpflegung Anwendung finden, argumentierte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Der Verband halte eine einheitliche Kennzeichnungspflicht auf jeden Fall für sinnvoll, egal ob ein Konsument seine Lebensmittel im Handel, in der Kantine oder im Lokal bezieht. Alles andere sei aus Verbrauchersicht nicht nachvollziehbar.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer hatte vor dem bürokratischem Mehraufwand für die Betriebe gewarnt. Er wolle nicht Billig-Fleisch verteidigen, sondern Konsumenten sollten vernünftige Produkte zu einem vernünftigen Preis bekommen.

