Verstaubte Regeln verhindern moderne Drogentherapie in Österreich

Wien. Im November 2018 hat die EU-Kommission das Arzneimittel Buvidal für den gesamten europäischen Raum zugelassen. Es wurde vom schwedischen Pharmaunternehmen Camurus entwickelt und kann zur Langzeitsubstitution von Heroin und Opium bei Erwachsenen und Jugendlichen eingesetzt werden.



Das Präparat unterscheidet sich von allen derzeit auf dem Markt befindlichen. Es handelt sich nämlich um eine sogenannte Depotinjektion. Das heißt, Abhängige müssen den Opioid-Wirkstoff nicht täglich einnehmen, sondern sie bekommen ihn mit einer Fertiginjektion einmal in der Woche oder einmal im Monat vom Arzt oder von medizinischem Fachpersonal gespritzt. „Diese Art der Therapie stellt tatsächlich ein Novum zu bestehenden Substitutionsformen dar“, sagt Christoph Baumgärtel, Sprecher des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen. Er begrüßt „die Erweiterung der therapeutischen Optionen“. Einer der Vorteile von Buvidal sei, dass es seltener verabreicht werden müsse als die im Einsatz befindlichen Arzneimittel. Prinzipiell müssen Substitutionspatienten täglich bei ihrer Apotheke erscheinen, um dort ihre Tagesdosis unter Aufsicht zu schlucken. So sieht es die Österreichische Suchtgiftverordnung vor.



Ob mit Buvidal auch einmal österreichische Patienten behandelt werden können, ist allerdings fraglich. Die Markteinführung könnte nämlich an einem einzigen Wort scheitern. Zumindest sieht derzeit alles danach aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)