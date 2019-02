Das große Jobproblem der Hoteliers

Wien. Zumindest über zu wenig Schnee kann sich heuer niemand beklagen. Ab Montag hat eine halbe Million Schüler frei – pünktlich zum Ferienstart veröffentlichte das Arbeitsmarktservice (AMS) eine Jubelmeldung: Die Arbeitslosigkeit sank im Jänner mit knapp sieben Prozent in keiner anderen wichtigen Branche so stark wie im Tourismus. Was den AMS-Chef freut, dürfte vielen Hoteliers und Gastronomen eher Kopfzerbrechen bereiten. Der Fachkräftemangel setze den Unternehmen zu, einige müssen Ruhetage einführen oder sogar Teile des Betriebes schließen, so die Klagen aus der Branche.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)