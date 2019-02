Vorhang auf für die freundlichsten Unternehmen!

Hier, im digitalen „Kundencenter“ der „Presse“, wird gerne gelästert. Über Unternehmen nämlich, die ihre Kunden eher nicht so zuvorkommend behandeln. Aber heute machen wir es anders. Heute wollen wir loben. Und das haben wir einer Umfrage des Beratungsunternehmens KPMG zu verdanken.

KPMG hat in Österreich rund 2400 Österreicher über ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit allerlei Unternehmen befragt und vier Sieger auserkoren. Das sind: der ÖAMTC, Swarovski, die Erste Bank und der Lebensmitteldiskonter Hofer. Herzlichen Glückwunsch!

Und die KPMG hat auch gleich die Erklärung für die Top-Plazierung der vier Unternehmen mit geliefert: Sie „richten sich voll und ganz nach ihren Kunden aus. Die Mitarbeiter sind freundlich und engagiert, die Prozesse funktionieren reibungslos und das Angebot entwickelt sich laufend weiter.“

Ein Ruck geht durchs Land

Sehr super. Wären wir im Lästermodus, würden wir fragen, ob all das nicht selbstverständlich ist. Tun wir aber nicht. Außerdem sind wir ja in Österreich. Einem Land, dessen Bevölkerung ein recht rescher Charme nachgesagt wird – vor allem Kunden gegenüber. Doch die Stimmung hat ganz offensichtlich gedreht.

Vorbei die Zeiten, in denen ein Taxiunternehmen seine Wagen mit folgendem Aufkleber schmückte: „Wie bringen Sie hin, wohin SIE möchten!“ Das war seinerzeit wohl überhaupt nicht selbstredend (sonst hätte man ja auch nicht damit geworben). Aber heute: kein Problem, der Kundenwunsch ist längst kein Störfall mehr.

Freundliche Gesichter also, wohin man schaut.

Vor vielen Jahren begab es sich, dass eine Leserin der „Presse“ einen empörten Brief schrieb. Sie hatte an einem Samstag im Supermarkt eingekauft, in der Gemüseabteilung gab es aber nur mehr ein paar ziemlich ramponierte Orangen, auf die es schon ganz viele Fruchtfliegen abgesehen hatten. Die höfliche Frage an eine Mitarbeiterin, ob es noch irgendwo halbwegs akzeptable Orangen gebe – im Lager vielleicht? – wurde barsch quittiert mit: „Na!“ Nachsatz: „Wär'n S' hoit früher aufgstanden.“

Das war einmal. Geschichte. Weiß der Geier, warum. Globalisierung? Wettbewerb durch Onlinehandel? Egal, freuen wir uns doch einfach darüber.

Immer freundlich

Heute überschlagen sich die Geschäfte regelrecht mit Freundlichkeiten. Fröhliche Gesichter, wohin man auch blickt. Der Vergleich macht uns sicher: Leser P. berichtet, dass er vor wenigen Tagen im Supermarkt seines Vertrauens zwei Packungen Tomaten gesehen habe, in denen verschimmelte Exemplare lagen. Als er einen jungen Mitarbeiter davon informierte, meinte der nur, überaus freundlich lachend: „Keine Sorge! Die werden schon noch gekauft!“

Wie erklärt die KPMG so schön? „Jene Unternehmen, die die besten Kundenerlebnisse bieten, sind in allen Bereichen überragend.“

Und warum, bitteschön, hat es Leser P.‘s Supermarkt nicht in die Top-Liga geschafft?