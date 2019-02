Steirische Hereschwerke stockt Mitarbeiterzahl auf

Die zur F-Energies-Gruppe gehörende steirische Hereschwerke GmbH expandiert und stockt die Beschäftigtenzahl auf. Nach der Schließung des Elektrotechnik-Bereiches der insolventen steirischen Elektrotechnikfirma buchholzer + partner übernimmt die Hereschwerke GmbH 40 Mitarbeiter aus dieser Sparte, teilten die Hereschwerke am Mittwoch mit.

Die hätten intensive Verhandlungen mit dem Masserverwalter und der Familie Buchholz ergeben. Zudem sollen Anlagegüter und Aufträge aus der Konkursmasse übernommen werden. buchholzer + partner war im Herbst vergangenen Jahres in die Insolvenz geschlittert. Laufende Projekte würden von den Mitarbeitern für die Masse fertiggestellt, sagte Gilbert Frizberg, geschäftsführender Gesellschafter der F-Energies, heute zur APA. Die Zahl der Beschäftigten bei der Hereschwerke GmbH erhöhe sich durch die neuen Mitarbeiter auf 170. Auch die Wiener Basis werde dadurch gestärkt. Investieren wolle man unter anderem in Gebäudelösungen und Infrastruktur, vor allem im Bahnbereich.

Die Hereschwerke GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der F-Energies GmbH und zählt laut Pressemitteilung österreichweit zu den führenden Anbietern von elektrotechnischen Komplettlösungen. Gemeinsam mit den buchholzer-Mitarbeitern werde das Unternehmen zu einem der größten Arbeitgeber im Bereich der Elektro- und Gebäudetechnik in der Steiermark.

Die F-Energies verfüge über etwas mehr als 400 Mitarbeiter, so Frizberg. Die Betriebsleistung werde im laufenden Geschäftsjahr (per Ende März) eine Betriebsleistung von mehr als 80 Mio. Euro erzielen, nach 60 Mio. Euro im vorigen Geschäftsjahr. Die F-Energies GmbH ist nach Angaben auf ihrer Homepage eine Holdinggesellschaft im Eigentum der Unternehmerfamilie Frizberg mit Beteiligungen im Maschinenbau (Wasserkraftturbinen, elektromechanische Ausstattung von Wasserkraftwerken) sowie in der Elektrotechnik und Gebäudetechnik.

(APA)