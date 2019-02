In Österreich wird EU-weit am wenigsten gepfuscht

In Österreich ist die Schwarzarbeit im EU-weiten Vergleich am geringsten. 2019 soll das Volumen hierzulande im Jahresabstand um 5,1 Prozent auf 24,1 Mrd. Euro weiter sinken, wie aus den aktuellen Berechnungen des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider hervorgeht. Das entspricht 6,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - im EU-Schnitt liegt der Anteil der Schattenwirtschaft bei 16,3 Prozent.

"Bei uns ist die Kontrollintensität wohl nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern - mit Ausnahme der Bauwirtschaft", erklärte der Volkswirt im Gespräch mit der APA. "Die Frage der 'Nachbarschaftshilfe' ist bei uns sehr ausgeprägt - was in Deutschland unter Pfusch fällt, ist bei uns nicht unter Pfusch subsumiert." Beim Häuslbauen würden nur die Stunden aufgeschrieben und gegengerechnet - "heut' bau ich, nächstes Jahr baust du." Viele Häuser und Eigenheime gäbe es ohne Pfusch gar nicht.

Steuerverluste begrenzt

Der größte Verlierer bei der Schwarzarbeit sei der Staat, dem

hauptsächlich Sozialversicherungsbeiträge entgingen, so Schneider.

Die Steuer- und Sozialversicherungsausfälle belaufen sich den

Angaben zufolge auf 2 bis 3,5 Mrd. Euro pro Jahr. Die Steuerverluste

hielten sich in Grenzen, da das schwarz verdiente Geld sofort wieder

in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben werde. Ein weiterer

Verlierer seien die Krankenversicherungen, welche die erhöhten

Kosten der zusätzlichen Unfälle bzw. Arbeitsunfähigkeit der Pfuscher

tragen würden.

In den 28 EU-Staaten soll es heuer gegenüber 2018 einen Rückgang

der Schwarzarbeit um nur 0,54 Prozentpunkte geben. Ähnlich niedrige

Pfusch-Raten wie Österreich weisen die Niederlande und Luxemburg mit

7 bzw. 7,4 Prozent des BIP aus. Am massivsten zutage tritt die

Schattenwirtschaft in Bulgarien (30,1 Prozent), Rumänien (26,9

Prozent) und Kroatien (26,4 Prozent).

Wenig Anreiz durch gute Konjunktur

Der heuer für Österreich erwartete Rückgang des Pfuschens sei

"primär der wirklich kräftigen Konjunktur zu verdanken und der doch

deutlich gesunkenen Arbeitslosigkeit", so Schneider. "Da ist der

Anreiz viel, viel kleiner." Der offiziell versteuerte Verdienst sei

gut und auch die Steuerreform werde Entlastungen bringen. "Würde man

sich auch noch trauen die kalte Progression abzuschaffen, würde das

der Schattenwirtschaft einen Dämpfer versetzen", ist der Ökonom

überzeugt. Damit sei aber nicht vor 2022/23 zu rechnen.

Da besagte Steuerprogression insbesondere mittlere und untere

Einkommensschichten treffe, sei der Effekt auf die

Schattenwirtschaft hoch - von einem Prozent Lohnsteigerung würden

ungefähr 30 Prozent durch die kalte Progression wegbesteuert. Wäre

diese per 1. Jänner 2019 abgeschafft, würde sich die

Schattenwirtschaft heuer um fast 1,8 Mrd. Euro verkleinern, nicht

nur um 1,3 Mrd. Euro, betonte Schneider.

66 Prozent in offiziellem Job

Den Berechnungen zur Schwarzarbeit für 2019 zugrunde gelegt sind

die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS, die

für heuer von einem Anstieg des offiziellen BIP um 1,9 Prozent und

einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um rund 15.000 Personen

ausgehen. Beide Faktoren bringen dem Volkswirt zufolge ein Absinken

des Pfuschvolumens um 980 Mio. Euro; die Einführung des

Familienbonus bewirke weitere 320 Mio. Euro. Seit 2005 sinkt die

Schattenwirtschaft in Österreich mehr oder weniger kontinuierlich -

Ausreißer nach oben gab es aber beispielsweise 2009 (plus 2,9

Prozent), 2014 (plus 5,8 Prozent) und 2015 (plus 4,5 Prozent).

66 Prozent der Wertschöpfung kommen 2019 von Pfuschern die

(selbstständig oder unselbstständig) in einem offiziellen Job

beschäftigt sind, die volle Steuer- und Abgabenlast tragen und "nur"

die schwarzen Überstunden nicht versteuern. 16 Prozent der

Schwarzarbeit gehen auf das Konto der organisierten Kriminalität

(Prostitution, Bau), 17 Prozent kommen von Arbeitslosen und

Frühpensionisten.

Größter Anteil Bau und Handwerk

Nach Bundesländern betrachtet wird heuer in Wien mit einem

Volumen von voraussichtlich 4,8 Mrd. Euro am meisten gepfuscht.

Dahinter folgen Oberösterreich (mit 2,9 Mrd. Euro) und

Niederösterreich (mit 2,8 Mrd. Euro).

Mit rund 39 Prozent den größten Anteil an der Schattenwirtschaft

hat der Sektor Baugewerbe und Handwerksbetriebe (inklusive

Reparatur). In diesem Bereich werden 2019 voraussichtlich 9,9 Mrd.

Euro umgesetzt - davon fast 1,9 Mrd. Euro in Wien, 1,14 Mrd. Euro in

Oberösterreich und 1,10 Mrd. Euro in Niederösterreich.

Ohne Steuern abzuführen aktiv am Arbeiten sind des Weiteren

Gewerbebetriebe und haushaltsnahe Dienstleister. Deren Anteil an der

Schwarzarbeit liegt bei 17 Prozent bzw. 4,3 Mrd. Euro - 813 Mio.

Euro davon in Wien, 495 Mio. Euro in Oberösterreich und 481 Mio.

Euro in Niederösterreich. Dahinter folgen die Sektoren "andere

Gewerbe- und Industriebetriebe" (Kfz, Maschinen, etc.) sowie

"Dienstleistungsbetriebe" (Hotels, Gaststätten, etc.). In diesen

beiden Sektoren erreicht der Pfusch heuer ein Volumen von knapp 4,1

Mrd. Euro - 765 Mio. Euro davon in Wien, 466 Mio. Euro in

Oberösterreich und 452 Mio. Euro in Niederösterreich.

(APA)