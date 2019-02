OGH: Wenn sich der Arzt anzieht, arbeitet er

Innsbruck. Da der Oberste Gerichtshof (OGH) entschieden hat, dass das An- und Ausziehen der Dienstkleidung von Ärzten und Pflegern in Spitälern als Arbeitszeit zählt, vereinbarten der Betriebsrat und die Geschäftsführung der Tirol Kliniken für die Landeskrankenhäuser in dem Bundesland eine Lösung.

Rückwirkend werden alle Umkleidezeiten pro Mitarbeiter individuell ermittelt und als Zeitausgleich konsumierbar sein. Die Mitarbeiter sollen bei der Ermittlung der Umkleidezeiten der vergangenen drei Jahre durch den Dienstgeber unterstützt werden. Der Verjährungsverzicht wird bis Ende 2019 verlängert, um Zeit für die Bearbeitung zur Verfügung zu haben. In Zukunft werden die Umkleidezeiten als Arbeitszeit gemäß OGH-Urteil gewährt.

Wie viel Zeit den rund 5000 betroffenen Mitarbeitern gutgeschrieben wird, könne man noch nicht einschätzen. Sie würden je nach Dienst und Personal zwischen fünf und 30 Minuten variieren. Auch ob es durch den Zeitausgleich zu personellen Engpässen komme, könne man noch nicht beurteilen. Sollten einzelne Stationen besonders betroffen sein, werde man dem entsprechende Maßnahmen setzen – etwa die Verlegung von Garderoben, um die Wege zu verkürzen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2019)