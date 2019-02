XXL Sports wechselt in Österreich den Chef aus

Der norwegische Sporthändler XXL Sports & Outdoor hat einen neuen Österreich-Chef: Magnus Kreuger (35) hat am 1. Februar 2019 Patrick Verwilligen (32) abgelöst. Das hat das Unternehmen heute, Dienstag, mitgeteilt.

Kreuger ist seit knapp 10 Jahren im XXL Konzern. Als Operations Manager leitete er das stationäre Einzelhandelsgeschäft in Schweden, zuletzt hatte er als E-Commerce Manager Sweden die Gesamtverantwortung für das Online-Geschäft im zweitgrößten Markt von XXL.

XXL Sports & Outdoor ist seit August 2017 auf dem österreichischen Markt und steht kurz vor der Eröffnung der fünften und größten Filiale in Österreich, im Kaufhaus Gerngross in der Mariahilfer Straße in Wien.

Der Ex-Österreich-Chef des norwegischen Sporthändlers XXL, Verwilligen, trat 2017 mit der Ansage den Job an, dass „wir in fünf Jahren Marktführer sind."

(APA)