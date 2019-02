Köstinger zur Biomasseförderung: "Ökostrom kostet einfach Geld"

Die Presse: Zum ersten Mal wird der Bundesrat mit den Stimmen der SPÖ übermorgen, Donnerstag, voraussichtlich ein Gesetz blockieren, nämlich jenes zur Förderung von Biomassekraftwerken. Was bedeutet das?



Elisabeth Köstinger: 47 Kraftwerke müssten zusperren. Das wäre ein großes Problem vor allem auch für die Umwelt, weil der Strom aus Biomassekraftwerken ökologisch produziert wird.





Diese Förderung gibt es mittlerweile seit 13 Jahren. Wenn eine Anlage nach dieser langen Zeit noch immer nicht in der Lage ist, wirtschaftlich zu arbeiten, sollte man sie dann nicht ohnehin besser zusperren?



Ökostrom kostet einfach Geld. Aber wirklich unwirtschaftliche Anlagen gibt es nicht mehr, auch wir haben für die Förderung eine klare Effizienzanforderung - nämlich einen Wirkungsgrad von 60 Prozent und mehr. Wir geben auch für andere erneuerbare Energieträger wie Windkraft oder Photovoltaik Zuschüsse zu den Einspeisetarifen in vergleichbaren Höhen. Biomasse produziert ja auch nicht nur Strom, sondern auch Fern- und Nahwärme.





Ist Holz nicht generell zu wertvoll zum Verbrennen?