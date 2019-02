Die fünf Irrtümer der Globalisierung

Amsterdam. Die Globalisierung ist in Lebensgefahr. So lautete die Zustandsbeschreibung durch Ökonomen, als Donald Trump die USA 2016 in den großen Handelskrieg geführt und die Briten den Ausstieg aus der EU beschlossen hatten. Und auch heute gibt es dafür noch genug Indizien: Anfang März wartet die nächste Stufe im Handelskrieg zwischen Washington und Peking, ein paar Wochen danach droht der Chaos-Brexit. Haben sich die düsteren Prophezeiungen also bewahrheitet? Wie steht es wirklich um den Wohlstandsbringer Globalisierung?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2019)