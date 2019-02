Österreichs Wettbewerbshüter ermitteln gegen Online-Riesen Amazon

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat heute, Donnerstag, ein Ermittlungsverfahren gegen Amazon eröffnet. Geprüft werde der Verdacht von Verstößen gegen österreichisches und europäisches Kartellrecht, heißt es in der Aussendung.

Bereits im vergangenen Dezember hat der österreichische Handelsverband bei den Wettbewerbshütern Beschwerde gegen Amazon wegen unfairen Geschäftspraktiken eingereicht. Dieser geht die Wettbewerbsbehörde nun nach und prüft, ob Amazon seine "marktbeherrschende Stellung gegenüber Händlern missbraucht, die auf dem Amazon-Marktplatz aktiv sind und auf diesen angewiesen sind". Gespräche mit Amazon sind laut BWB geplant, hätten bisher aber noch nicht stattgefunden.

Erst vergangene Woche gab es einen "durchaus ungewöhnlichen Schulterschluss" gegen Amazon, wie es die oberste Gewerkschafterin der Privatangestellten (GPA-djp), Barbara Teiber, sagte. Grund: Sie nahm neben Handelsverband-Chef Rainer Will Platz nahm. Arbeitnehmer und Arbeitgeber forderten mehr Steuern und Regeln für Digitalkonzerne, allen voran für den dominanten Marktplatz Amazon.

Abhängigkeit kleiner Händler

Rund 9000 kleine österreichische Onlineshops gibt es, viele verkaufen auch via Amazon, wo nach Schätzung des Handelsverbands jeder zweite Euro im Onlinehandel fließt. "Je kleiner eine Firma, desto höher die Abhängigkeit", sagt Will. Diese Abhängigkeit treibt unschöne Blüten. Händler berichteten, dass Amazon nach Luxemburger Recht grundlos mit sofortiger Wirkung den Vertrag kündigt. Oder ihre Konten für Monate sperrte. Oder sich Lizenzen an ihren Marken und Technologien sicherte.

(APA)