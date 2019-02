Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Retro ist offenbar wieder angesagt, allerdings dort, wo man es nicht erwartet hätte. Bei der Ski-WM in Are schlagen die "Oldies" zu, die eigentlich die Bretter schon an den Nagel hängen wollen - sprich Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn, bei uns gibt es wieder Krankheiten wie die Krätze - na ja, und in Berlin holen Politiker wieder Hammer und Sichel hervor und wollen Immobilienfirmen enteignen. Jeannine Hierländer hat sich "Die neue Fantasie von der Enteignung" angesehen - und Nikolaus Jilch hat sich in sein Alchemistenkämmerlein begeben und analysiert: "Wie man sich vor Enteignung schützen kann"

Die Gefahren schöner Börsenkurse

Wenn man nämlich die Gefahr sieht, kann man auch richtig reagieren. Aber manchmal sorgt nicht nur der schönste Sonnentag für Migräne, sondern auch die schönsten Börsenkurse. Das weiß USA-Korrepondent Stefan Riecher ganz genau. Unser Finanzexperte aus New York meint: "Wenn alles steigt wird's gefährlich."

Das Ende des A380

Wenn alles sinkt, wird's auch nicht lustig. Der A380 von Airbus, das größte Passagierflugzeug, das je gebaut wurde, hat es überstanden. Da steigt nichts mehr: Die Produktion wird eingestellt, weil die Verkaufszahlen immer tiefer gesunken sind. Unsere Luftfahrtexpertin Hedi Schneid hat analysiert: "Wie der Airbus A380 zum teuersten Flop der Luftfahrtgeschichte wurde".

Wie Globalisierung die Welt verändert

Es war eben ein Irrtum zu glauben, dass größer automatisch auch besser ist. Ganz groß ist bekanntlich die Globalisierung. Aber wie sehr hat sich dieser Planet durch sie verändert? Matthias Auer ist extra nach Amsterdam geflogen, um dort mit Globalisierungsexperten und Ökonomen zu sprechen. Zurückgekommen ist er mit: "Die fünf Irrtümer der Globalisierung".

Apropos Retro: Es gibt Dinge, die kommen immer wieder, werden aber trotzdem nie langweilig oder zu viel. Ich meine natürlich das Wochenende. Ist immer wieder super. Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Retro-Wochenende.