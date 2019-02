Gratis-Öffis im Zillertal – aber nur für Urlauber

Ruhe schaut anders aus: An Spitzentagen werden im Zillertal, auf der B 169 bei Fügen, 29.000 Autos gezählt. Das soll sich so schnell wie möglich ändern. Daher setzt das Tiroler Tal künftig auf Gratis-Öffis für Gäste, um dem überbordenden Verkehr Herr zu werden. Die Maßnahme ist ein Teil des "Zillertaler Mobilitätsplans", der am Freitag präsentiert wurde.

"Wer meint, wir könnten die Verkehrsproblematik im Zillertal alleine mit der Straße lösen, der irrt. Wir können die Mobilität ins und im Zillertal nur mit einem Gesamtkonzept gewährleisten", erklärte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Teil des Konzepts ist auch die neue Zillertalbahn, die ab 2022 als erste Schmalspurbahn der Welt mit Wasserstoff fahren soll.

Ein Viertel soll auf Öffis verlagert werden

Bis 2022 soll ein Viertel des Touristenverkehrs auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlagert werden. Derzeit sind es nur drei Prozent der Touristen, die mit dem Zug anreisen, so Franz Hörl, Aufsichtsratsvorsitzender der Zillertal Bahn. Übrigens: In einer anderen Funktion - nämlich in jener als Wirtschaftsbund-Obmman - hat Hörl derzeit andere Probleme. Aber das ist eine andere Geschichte.

(APA/Red.)