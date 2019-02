Wer bar bezahlt, spart Zeit und Geld

Wien. Österreicher lieben ihr Bargeld. Während Staaten wie Schweden die Geldscheine fast schon zur Gänze verbannt haben, erledigen die Menschen hierzulande immer noch vier Fünftel ihrer Zahlungen am liebsten bar. Und sie liegen mit dieser Entscheidung ganz richtig, so das Ergebnis einer Studie der Deutschen Bundesbank.



Gemeinsam mit dem EHI Retail Institute hat sich die Notenbank angesehen, welche Vor- und Nachteile unterschiedliche Zahlungsformen im alltäglichen Gebrauch haben. Gemessen wurde etwa, ob es nun im Schnitt länger dauert, bis der Vordermann an der Kassa seine Münzen zusammengezählt hat oder bis er bei Kartenzahlungen seinen PIN-Code korrekt eingegeben hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)