Vorarlberg ist klarer Sieger im Bonitäts-Ranking von Unternehmen

In welchen heimischen Bundesländern ist es mit der Bonität der Unternehmen eigentlich am besten bestellt? In welchen Bundesländern finden sich die prozentuell meisten Unternehmen mit Top-Bonität? Diesen Fragestellungen widmete sich eine Analyse der Wirtschaftsauskunftei Bisnode D&B Austria, die am Montag veröffentlicht wurde.

Klarer Sieger im Bonitäts-Ranking ist das westlichste und kleinste Bundesland Österreichs. In Vorarlberg finden sich anteilsmäßig die meisten Unternehmen mit sehr guter Bonität: nämlich 13,5 Prozent. Wer mit diesen Unternehmen Geschäfte treibt, hat also nur ein sehr geringes Ausfallrisiko. Auf der anderen Seite ist nirgendwo in Österreich der Anteil an Unternehmen mit sehr bescheidener Bonität so gering wie in Vorarlberg: Gerade einmal 3,7 Prozent der Vorarlberger Unternehmen werden auf "Ramsch-Niveau", also mit einem hohen Ausfallrisiko, bewertet.

Rang zwei im Bonitäts-Ranking der Bundesländer belegt Oberösterreich: 10,5 Prozent der Unternehmen im Land ob der Enns können auf eine sehr gute Bonität verweisen, und nur 4,3 Prozent der oberösterreichischen Unternehmen wird eine sehr bescheidene Bonität ausgewiesen. Auf dem dritten Platz im Bonitäts-Ranking der Bundesländer liegt Tirol: Dort wird 10,2 Prozent der Unternehmen ein minimales Ausfallrisiko und nur 4,8 Prozent der Unternehmen ein sehr hohes Ausfallrisiko attestiert

Salzburg im Mittelfeld

Im Mittelfeld des Bonitäts-Ranking der Bundesländer liegen Salzburg, Niederösterreich und die Steiermark: Salzburg hat 10,5 Prozent Unternehmen mit minimalem Ausfallrisiko und 5,8 Prozent mit einem sehr hohen Ausfallrisiko. In Niederösterreich haben 6,9 Prozent der Unternehmen eine Top-Bonität und 4,7 Prozent eine sehr bescheidene Bonität. Und in der Steiermark liegt der Anteil von Unternehmen mit minimalem Ausfallrisiko bei 6,9 Prozent und von Unternehmen mit sehr hohem Ausfallrisiko bei 5,3 Prozent.

Schlusslicht ist Kärnten

Auf Rang sieben des Bonitäts-Ranking der Bundesländer liegt das Burgenland mit 5,0 Prozent der Unternehmen, denen eine Top-Bonität und 4,2 Prozent der Unternehmen, denen eine miserable Bonität attestiert wird. Auf Rang acht landet Wien mit einem Anteil von 8,9 Prozent der Unternehmen mit minimalem Ausfallrisiko sowie 7,5 Prozent der Unternehmen mit sehr hohem Ausfallrisiko. Mit dem neunten und letzten Rang im Bonitäts-Ranking der heimischen Bundesländer muss sich Kärnten zufrieden gaben: mit jeweils 6,3 Prozent der Unternehmen mit Top-Bonität und Unternehmen mit sehr bescheidenere Bonität.