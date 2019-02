Der Wald und die hungernden Rehe

Wien. Soll man Rehe und Hirsche im Winter füttern? In der ersten Reaktion ist die Antwort einfach – gerade in einem Winter wie diesem. Doch das Thema ist kompliziert, wie allein das Faktum zeigt, dass ausgerechnet der WWF in der Schweiz eine Kampagne gegen die Wildtierfütterung unterstützt.



Jäger füttern Hirsche im Winter nicht nur aus reiner Tierliebe, sondern auch, um mehr Wild zu haben. Waldbesitzer dagegen wollen grundsätzlich weniger Wild, damit es weniger Verbissschäden gibt. Und Experten kritisieren, wie jüngst im Wildschadensbericht, dass „die Verjüngung des Waldes“ durch das Wild beeinträchtigt und auch langfristig die Schutzfunktion gefährdet sei.

