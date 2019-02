ÖVP und FPÖ einig: Karfreitag wird ein halber Feiertag

Die Bundesregierung hat einen Kompromiss in der Karfreitags-Frage gefunden: Der Karfreitag soll ein halber Feiertag werden, was bedeutet, dass ab 14 Uhr alle frei haben sollen. Für evangelische Arbeitnehmer bedeutet dies eine Verschlechterung, haben sie doch bisher den ganzen Tag frei. Der Regierung ging es darum, "am Status Quo möglichst wenig zu verändern", teilten die Verhandler Walter Rosenkranz (FPÖ) und Peter Haubner (ÖVP) am Dienstag mit.

In diesem Jahr fällt der Karfreitag auf den 19. April - der bereits nach der neuen Regelung ausgeführt werden soll. Um dies zu ermöglichen soll "die detaillierte Ausformulierung so zeitnah erfolgen, dass ein Beschluss im Februar möglich" sei, so Haubner und Rosenkranz in einer Aussendung.

Was halten Sie von einem halben Feiertag am Karfreitag? Ein guter Kompromiss! Der ganze Karfreitag sollte als Feiertag gelten. Egal ob halb oder ganz: Ich bin gegen einen Feiertag am Karfreitag.

Auslöser der Änderung ist, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 22. Jänner entschieden hat, dass der Feiertag am Karfreitag allen Arbeitnehmern in Österreich zusteht. Die bisherige Regelung, wonach nur Protestanten, Altkatholiken und Methodisten am Freitag vor Ostern frei haben, wurde als diskriminierend aufgehoben. Die Regierung hat daraufhin eine Neuregelung angekündigt, die die Wirtschaft nicht belasten, aber niemandem etwas wegnehmen werde.

ÖVP/FPÖ: "Nahe an bisherigen Regelung bleiben"

"Das EuGH-Urteil ist zu akzeptieren", betonten Haubner und Rosenkranz nun am Dienstag. Aber Österreich liege bei den Feiertagen europaweit im Spitzenfeld - und deshalb suchte man nach einer Lösung, mit der die Karfreitagsregelung "nahe an der bisherigen Regelung" bleibt.

Erst gestern, Montag, hatte die Arbeiterkammer vor der nun angekündigten Halbtagslösung gewarnt. "Wir halten das für zu wenig", meinte Direktor Christoph Klein: "Wenn man jetzt den halben Karfreitag hergibt, wo den Menschen nach dem Gerichtsurteil der ganze Karfreitag zusteht, nimmt man den Menschen etwas weg."

Der evangelische Bischof Michael Bünker hatte zuletzt daran erinnert, dass die Koalition doch niemandem etwas wegnehmen wollte: "Das würde dann nicht mehr ganz stimmen."

Gewerkschafter empört über "Regierungspfusch"

Deutlicher in der Kritik wurde am Dienstag GPA-djp-Chefin Barbara Teiber. Mit dem halben Feiertag werde das Urteil des Europäischen Gerichtshofes besonders "billig" umgangen, beanstandete sie. Den meisten Arbeitnehmer bringe diese Lösung nichts, gelte am Freitag in vielen Betrieben doch ohnehin Frühschluss. Besonders schlecht steigen dabei die Handelsangestellten - die rund 20 Prozent der Arbeitnehmer ausmachen - aus, "weil sich nichts daran ändern wird, dass der Karfreitag einer der arbeitsintensivsten Tage bleibt und niemand den halben Tag frei bekommt", ortete Teiber eine neue Ungleichbehandlung und damit das Risiko einer weiteren Aufhebung durch ein Gericht.

FSG-Chef Rainer Wimmer kritisierte, dass dieser "Regierungspfusch" ein "nächster Kniefall vor der Industrie" sei. "Die Industriellenvereinigung hält weiterhin die Zügel fest in der Hand", befand er. Einmal mehr habe "die selbst ernannte 'soziale Heimatpartei'" - gemeint die FPÖ - die Arbeitnehmer verraten.

(APA/Red.)