Handel sperrt heuer mehr Geschäfte zu als er neue aufmacht

Der filialisierte Einzelhandel reagiert auf Amazon & Co, berichtet das Beratungsunternehmen RegioData in einer Aussendung. Nachdem der Onlineanteil in einzelnen Branchen schon ein Drittel des Marktvolumens erreicht hat, ist die Expansion im stationären Einzelhandel zwischenzeitlich extrem verhalten geworden. Die Unternehmen konzentrieren sich auf Standortoptimierung und Flächenverkleinerungen.

Dieser Trend gilt nicht für jene Branchen, die vom Onlinehandel nicht oder kaum betroffen sind: Lebensmittel, Drogerien und Systemgastronomie. Letztere sucht die meisten Standorte. Nachdem die Österreicher und die Touristen Jahr für Jahr mehr Geld für die Gastronomie ausgeben, steigt das Potenzial stark und dementsprechend die Möglichkeit der Expansion. Aber auch hier sind es nicht mehr nur die Großen, sondern sehr viele neue, kleine Unternehmen, die mit innovativen Konzepten ihr Glück versuchen. Insgesamt 76 Gastronomiekonzepte suchen heuer neue Standorte.

Die großen Namen fehlen

RegioData Research hat bei über 800 Filialisten und Franchisesystemen die Expansionpläne erfragt. Etwa 460 österreichische Handels- und handelsnahe Unternehmen wollen ihr Standortnetz ausbauen, das sind um ca. 15 Prozent weniger als im Vorjahr und um ca. 40 Prozent weniger als noch vor fünf Jahren. Doch während es vor einigen Jahren noch die großen Filialisten im Bekleidungshandel, Schuhhandel und Möbelhandel waren, die neue Standorte gesucht haben, sind es nun eher kleine Unternehmen. Eine Ausnahme ist lediglich der Lebensmittelhandel: Hier wird heftig weiter expandiert.

Bilanziert man die für 2019 genannten Expansionswünsche mit den zu erwartenden Filialschließungen, wird heuer bei den Filalsystemen aus Handel und handelsnahen Dienstleistungen (Systemgastronomie, Banken, Reisebüros, Friseure, etc) erstmals seit zehn Jahren mehr aufgegebene Standorte als Neueröffnungen geben. Während es damals noch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise waren, ist es jetzt der Onlinehandel, der zu Standortschließungen führt.

