Steuervorteil für Raucher verpufft

Wien. 1,911 Mrd. Euro hat der Staat im Vorjahr an Tabaksteuer eingenommen, 43 Mio. Euro mehr als im Jahr zuvor. Rechnet man die Mehrwertsteuer dazu, zahlten die Raucher 2,3 Mrd. Euro ins Budget ein. Das ist deutlich mehr als die Hälfte des Volumens der geplanten Steuerreform. Und dennoch: Erstmals seit zehn Jahren steigt die Tabaksteuer heuer per 1. April nicht mehr automatisch weiter an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)