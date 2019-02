Krankschreibung via WhatsApp: Ginge das auch in Österreich?

In Deutschland muss man mit einer Erkältung nicht mehr zum Arzt, um sich krankschreiben zu lassen, ein Dienstleister bietet das Attest via WhatsApp an. Die Regelung ist dort umstritten, Arbeitgeber und Ärztevertreter sind skeptisch. Aber was gilt in Österreich?