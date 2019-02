Spitäler: Großer Streit um neue Arbeitszeiten

Wien. Die Regierung will die Arbeitszeiten in den Krankenanstalten neu regeln, besser gesagt: flexibilisieren. Im Wesentlichen geht es ihr um zwei Punkte.



Erstens sollen die täglichen Ruhezeiten nach einer Rufbereitschaft von elf auf fünf Stunden reduziert werden. Zweitens soll die sogenannte Opt-out-Möglichkeit aus der 48-Stunden Arbeitswoche noch über das Jahr 2021 hinaus möglich sein. Zur Erklärung: Ärzte konnten sich nach dem derzeit geltenden Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) dafür entscheiden, mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten. Allerdings wurde diese Option mit Juli 2021 befristet. Ab dann soll die 48-Stunden-Woche (mit wenigen Ausnahmen) für alle Ärzte in Krankenanstalten verpflichtend sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)