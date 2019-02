„Niki nazionale“: Ein Leben in der Pole-Position

Wien. Es ist tatsächlich erst etwas mehr als ein Jahr her: In einem beispiellosen Coup kaufte Niki Lauda im Jänner 2018 die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki zurück, die er 2003 gegründet hatte und aus der er 2011 komplett ausgestiegen war. Seine Gegner, die irische Ryanair und die British-Airways-Holding IAG, kamen zur Verhandlung mit einer riesigen Entourage. Lauda verließ sich auf seinen Anwalt, seine Nervenstärke und Fachwissen und vor allem auf sein hervorragendes Netzwerk. Das Ganze und ein gehöriger Schuss Kaltschnäuzigkeit sind die Ingredienzien, mit denen er sein Leben lang die schwierigsten Situationen gemeistert hat. Egal, ob im Cockpit eines Formel-1-Boliden oder im Flugzeug.

„Niki nazionale“ war plötzlich wieder im Airline-Business zurück, gab Interviews am Fließband und bewies mit 69 Jahren einmal mehr, dass er mit dem Begriff „Pension“ so gar nichts am Hut hatte. Weniger arbeiten? Loslassen? Darüber konnte er nur lachen.

Doch dann brachte das vergangene Jahr eine Herausforderung, die alles änderte. Nach einer Infektion musste sich Lauda im Sommer einer Lungentransplantation unterziehen. Nach einer nur seinem eisernen Willen geschuldeten Rehabilitation musste der dreifache Formel-1-Weltmeister und dreifache Airline-Unternehmer (Lauda Air, Niki und Laudamotion) heuer zu Jahresbeginn erneut wegen einer Influenzainfektion ins Spital. Inzwischen geht es ihm dem Vernehmen nach wieder besser, wobei er aber alles tun muss, um eine weitere Infektion zu vermeiden.

Weiter im Mercedes-Team

Und so steht Laudas runder Geburtstag, den er am Freitag feiert, doch ganz im Zeichen seiner angeschlagenen Gesundheit. Die hatte schließlich den Ausschlag gegeben, dass sich der Spross einer Wiener Industriellenfamilie schon zum Jahreswechsel entschloss, ganz aus der Laudamotion auszusteigen. Der Formel 1 bleibt er verbunden, als Anteilshaber und Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Teams. Ob er allerdings, wie er sich das selbst wünscht, bei den Rennen dabei sein kann, steht in den Sternen.

Kämpfen – um Siege, um unternehmerische Erfolge, um Anerkennung (auch seiner Eltern und Großeltern, die seine Rennfahrer-Ambitionen gar nicht goutierten), um die Gesundheit: Das prägte das Leben des Mannes, der sich immer im Grenzbereich bewegte. 25 Grand-Prix-Siege und drei Airline-Gründungen sind eine herausragende Bilanz. Zur Ikone wurde der „Meister des Comeback“ freilich durch dramatische Ereignisse.

Schon sechs Jahre nach seinem Debüt in der Formel 1 hielt die Nation den Atem an: Am 1. August 1976 prallte Lauda am Nürburgring gegen die Böschung, das Auto ging sofort in Flammen auf. Trotz schwerster Verbrennungen stieg er 42 Tage später mehr oder weniger direkt aus der Intensivstation kommend wieder ins Cockpit. Die Narben am Kopf verdeckte er mit einem roten Kapperl, das zu seinem Markenzeichen wurde. Die schwer lädierte Lunge und zwei Nierentransplantationen hat er lange mit eiserner Disziplin weggesteckt. Jetzt bekam er die Folgen zu spüren.

Es sollte aber noch schlimmer kommen. Nach seinem dritten WM-Titel, den er nach einer Rennpause, fadisiert vom „Im-Kreis-Fahren“, 1984 gewann, konzentrierte sich Lauda voll auf seine zweite große Leidenschaft, das Fluggeschäft. Als seine Lauda Air endlich die Linienkonzession hatte und mit attraktiven Flugzielen und Gourmet-Catering von Partner und Freund Attila Doğudan (Do & Co) der AUA heftige Konkurrenz machte, kam der „schwärzeste Tag meines Lebens“, wie Lauda immer betonte. Am 26. Mai 1991 stürzte die Boeing namens Mozart noch im Steigflug über Thailand ab und riss alle 223 Insassen in den Tod.

Lauda gab nicht auf, flog sofort an den Unfallort, stellte sich allen Fragen und betrieb hartnäckig die Aufklärung. Letztlich gewann er den Rechtsstreit mit Boeing – seither wissen auch Laien, was eine Schubumkehr ist.

Kritik am „Kommentator“

Sein offenes Verhalten, seine Ambition, Problemen hartnäckig auf den Grund zu gehen, aber auch seine Art, zu allen Themen gern Stellung zu beziehen – das rief auch viel Kritik hervor. Es erhöhte aber gleichermaßen seine Popularität. Und so wurde die nach einem heftigen Schlagabtausch (inklusive Flugverbot) erfolgte Übernahme der Lauda Air durch die AUA zum Erfolg – für Lauda. Er verkaufte die verschuldete Airline mit Gewinn und nützte den Groll, den die damalige AUA-Führung auf ihn hatte. Beim Verkauf von Niki an Air Berlin klingelten wieder die Kassen, allerdings schrieb die Airline Gewinn und hatte keine Schulden.

Kritik – die musste der Vater von fünf Kindern (zwei Söhne, Lukas und Matthias, aus erster, die Zwillinge Max und Mia in zweiter Ehe und ein unehelicher Sohn) auch im Vorjahr einstecken, als er die junge Laudamotion schon nach wenigen Monaten an Ryanair verkaufte. Die ätzenden Bemerkungen verstummten allerdings, als bekannt wurde, wie schwer seine Erkrankung war.

Orden, Auszeichnungen und Feiern – das war nie die Sache Niki Laudas. Ja, auf dem Siegerstockerl stehen, das war was, und da konnte auch der coole Grenzgänger schon einmal richtig Emotionen zeigen.

Sein schönstes Geburtstagsgeschenk wäre wohl, wieder in der Mercedes-Box zu agieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)