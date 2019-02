Karfreitags-Regelung sorgt für Chaos

Wien. Ein Feiertag für alle, aber erst ab 14 Uhr: So will die Regierung das Dilemma um den Karfreitag lösen. Dass nur Evangelische und Altkatholiken an diesem Tag arbeitsfrei haben, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) ja für rechtswidrig erklärt. Die Neuregelung, für die noch keine exakte Formulierung feststeht, soll nun eine Gleichstellung für alle schaffen. Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber: Nicht nur die Unzufriedenheit mit dem „halben Feiertag“ ist groß, auch dessen praktische Umsetzung könnte auf ungeahnte Schwierigkeiten stoßen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)