Ditgitale Inspektion von Brücken soll Sperren vermeiden

Der Kranhersteller Palfinger hat ein Joint Venture zur Inspektion von Brücken aus der Taufe gehoben. Dank verschiedenster Sensoren, Drohnen und künstlicher Intelligenz soll die Überprüfung deutlich schneller werden und eine Sperre der Bauwerke vermieden werden, teilte Palfinger am Donnerstag mit.

"Der Zustand des Bauwerks sowie die Veränderung der Materialien werden umfassend digitalisiert, so dass Bestandsaufnahme, erforderliche Instandhaltung sowie Lebenszyklusplanung präzise, wirtschaftlich und nachhaltig realisiert werden können", schreibt Palfinger in der Aussendung. Palfinger hält 51 Prozent am neuen Joint Venture Palfinger Structural Inspection GmbH (Strucinspect), das Bauingenieurbüro VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH und das Vermessungsbüro Angst Group jeweils 24,5 Prozent.

Alleine in Österreich und Deutschland müssten über 40.000 Straßenbrücken und über 25.000 Eisenbahnbrücken regelmäßig inspiziert werden, daher sei das Marktpotential groß. Der Marktwert von Brückeninspektionen liege in Europa derzeit bei mindestens 100 Mio. Euro.

