Warum Amazon mit dem Rekord im Paketgeschäft wenig zu tun hat

Wer sich in Österreich über die beständigen Rekorde der ausländischen Onlinehändler freut? Mit Sicherheit zählen dazu die Paketdienste. Diese verzeichneten 2018 wieder ein Rekordplus von neun Prozent und transportierten fast 228 Millionen Pakete zwischen Kunden und Firmen hin und her, zeigen die aktuellen Daten der Marktforscher von Branchenradar.

Doch obwohl die Übermacht des US-Onlineriesen Amazon vermuten lassen würde, dass er auch beim Versand ordentlich mitmischt, sind die Platzhirsche in Österreich - noch - andere. Die Post hat 47 Prozent Marktanteil, dahinter folgen DHL mit 27 Prozent, Hermes mit zwölf und DPD mit zehn Prozent. Das hat einen einfachen Grund. Amazon hat diesen Geschäftszweig erst vor Kurzem in Österreich in Angriff genommen. Sein erstes Verteilzentrum im niederösterreichischen Großebersdorf ging diesen Februar in Betrieb. Im Oktober lief der Testbetrieb im Großraum Wien an - seitdem sicherte sich der Konzern mit einer halben Million zugestellter Pakete 0,4 Prozent des Markts. Selbst auf das Gesamtjahr hochgerechnet käme er nicht über zwei Prozent hinaus.

Die Lieferung kommt stückweise

Was verschaffte Amazon und den übrigen Zustellern den Großteil ihrer Arbeit? Einmal mehr war es das Privatkundengeschäft (B2C) der Onlinehändler. Rein rechnerisch erhielt und versandte jeder Österreicher 15 Pakete im Vorjahr. Aber nicht nur die zunehmende Zahl an Onlinebestellungen verschaffte dem Paketmarkt sein Plus. Mit ein Grund war das veränderte Kundenverhalten: Immer öfter verschicken Händler ihre Produkte auf Kundenwunsch in Teilsendungen.

– (c) Branchenradar

Eine andere Entwicklung überrascht dagegen. Die Zunahme der Retoursendungen, unter denen viele Händler stöhnen, wuchs 2018 "nur" nahezu synchron mit dem B2C-Geschäft mit. Der Grund ist simpel. Die Produktgruppen, die zurzeit das Wachstum im Onlinehandel befeuern, sind Möbel- und Haushaltswaren und Streamingdienste. Solche Artikel schickt man eher nicht so schnell retour.

(loan/herbas)