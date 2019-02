Anleger europaweit mit Cyber-Trading um Hunderte Millionen betrogen

In einer europaweiten Aktion ist eine Tätergruppe zerschlagen worden, die über Online-Trading-Plattformen für binäre Optionen, Forex, Kryptowährungen und ähnlichen Finanzprodukte mehrere tausend Personen um rund 100 Millionen Euro pro Jahr geschädigt habe, berichtete das Bundeskriminalamt am Dienstag. Nun wurde einer der Hauptverdächtigen festgenommen. Wie hoch der Schaden in Österreich ist und wie viele Betroffene es gibt, ist noch unklar.

Die Opfer wurden laut Aussendung des Innenministeriums hauptsächlich über soziale Netzwerke, Anrufe aus eigens geschaffenen Call-Centern oder Massenmails angeworben. Ihnen wurde suggerier, dass bei den Transaktionen kaum Risiko bestehe und ab gewissen Summen inkludierte Versicherungen gegen Kapitalverlust in Kraft treten würden. Nachdem der Kunde die ersten Einzahlungen getätigt hat, wuchs das virtuelle Depot auf der Plattform durch mehrere gewonnene Trades rasant an.

Gewinne und Totalverluste inszeniert

Die Call-Center-Mitarbeiter wurden anhand vorgegebener Checklisten angewiesen, den Kunden eine gewünschte Auszahlung der Rendite auszureden, beziehungsweise nach inszeniertem Totalverlust, diese zu neuerlichen Einzahlungen zu verleiten, um den erlittenen Verlust wieder auszugleichen. Verschwiegen wurde, dass sich zu diesem Zeitpunkt das einbezahlte Geld bereits in einem, aus Tarn- und Scheinfirmen bestehenden, aufwändig konstruierten Geldwäschereinetzwerk befand. Guthaben wurden nicht ausbezahlt, sondern als Verlust ohne Legitimierung des Accountinhabers durchgeführt. Dies führte unweigerlich zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Die von der Tätergruppierung beherrschten Plattformen wurden mit einer Software betrieben, die nicht nur die komplette Kundenverwaltung ermöglichte, sondern auch die Kurse der einzelnen Trades im Sinne der Tätergruppierung beeinflusste.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen wurde über diese Plattformen ein Umsatz von zumindest 66 Millionen erwirtschaftet, wobei etwa elf Millionen auf Einzahlungen aus Deutschland und Österreich entfallen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich diese Summen nach genauer Auswertung der sichergestellten Daten noch um ein Vielfaches erhöhen.

(APA)