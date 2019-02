Die Regierung bastelt am gläsernen Aktionär.

Wien. In den österreichischen Banken rumort es. Denn auf sie kommt eine neue Bürokratiewelle zu. Bis Juni muss die zweite Aktionärsrechte-Richtlinie in nationales Recht umgewandelt werden. Die Richtlinie sieht vor, dass jedes börsenotierte Unternehmen die Daten seiner Aktionäre in Erfahrung bringen kann. Brüssel will damit erreichen, dass die Rechte vor allem von Minderheitsaktionären gestärkt werden. Nun liegt der Entwurf des Finanzministeriums vor. Er sorgt für große Verstimmung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)