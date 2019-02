Wenn Sebastian Kurz um Ausländer wirbt

Wien. Die ursprüngliche Idee stammt wie bei so vielem aus den USA. „Invest in America“ heißt dort seit dem Jahr 2007 eine Veranstaltungsreihe, bei der potenzielle ausländische Investoren mit tatkräftiger Unterstützung der Politik umworben werden. Vor allem Ex-US-Präsident Barack Obama nutzte das Format stark, um Firmen zu Ansiedlungen in den USA zu bewegen.

Diese Idee hat die türkis-blaue Bundesregierung im Vorjahr aufgegriffen und deshalb die Initiative #InvestInAustria ins Leben gerufen. Am Mittwoch fand im Wiener Schloss Schönbrunn die zweite Veranstaltung dieser Reihe statt. Wie bereits vergangenen Juli fanden sich erneut gut 100 Firmenchefs aus 16 verschiedenen Ländern in Wien ein. Darunter waren unter anderem TUI-Chef Friedrich Joussen, Lukoil-Vorstandsvorsitzender Alexander Matytsyn oder Novartis-Westeuropa-Chef Mark Never.

Minister halten Vorträge

Dazu kam die halbe Bundesregierung, die einerseits für Einzelgespräche mit den Firmenchefs zur Verfügung stand beziehungsweise diesen mittels Vorträgen ihr Fachgebiet vorstellte. So sprach etwa Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck über die Digitalisierung in Österreich, Bildungsminister Heinz Faßmann referierte über den Zustand der heimischen Forschungsszene. Den Anfang machte allerdings die Regierungsspitze aus Kanzler und Vizekanzler, die in „Grundsatzreden“ zunächst ihre wirtschaftspolitische Agenda vorstellten.

„Unternehmer brauchen mehr Freiheit“, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz den ausländischen Besuchern. Daher werde die Regierung „alles tun“, damit Österreich flexibler und unbürokratischer werde. Als Beispiel nannte Kurz die Abkehr vom früheren Gold Plating oder die geplanten Änderungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte.

So beschloss die Regierung zuvor im Ministerrat, dass ausländische Fachkräfte künftig nicht bereits den Nachweis über eine Wohnung erbringen müssen, wenn sie die Karte haben wollen. Auch die Einkommensgrenzen wurden reduziert. „Wenn es aber nach wie vor Bereiche gibt, in denen wir zu kompliziert sind, sagen Sie es uns, damit wir das ändern können“, so das Angebot von Kurz.

„Rufen Sie an, wenn es zwickt“

Noch deutlicher wurde Vizekanzler Heinz-Christian Strache: „Ich gebe Ihnen auch gern meine Telefonnummer. Dann können Sie mich anrufen, wenn es einmal irgendwo zwickt.“ Als Beamtenminister wolle er zudem auch dafür sorgen, dass der Staat schlank und modern ist, meinte er in seiner Rede. Der viel beschworene One-Stop-Shop sei sein Ziel. Seine neu entdeckte Euphorie für Standortpolitik brachte den Vizekanzler in der Folge allerdings auch dazu, mehrmals Bahn- und IT-Infrastruktur zu vermischen. Er setze große Hoffnungen auf den „Breitbandspurausbau“, so Strache.

In Summe soll die Veranstaltung aber nicht nur Inszenierung sein, sondern auch Ergebnisse bringen. Kurz meinte, dass aus dem ersten Event im Juli Investitionen in Höhe von 380 Mio. Euro mit 450 Arbeitsplätzen entstanden seien. Auch jetzt gebe es schon Zusagen für drei neue Investitionen, die in Summe 140 Jobs bringen sollen.

Welche Rolle der Auftritt der Regierungsmitglieder bei diesen Entscheidungen genau spielt, lässt sich wohl nicht objektiv bestimmen. Dass ausländische Firmenchefs – vor allem aus Asien – aber gern von Politikern umworben werden, bestätigen mehrere österreichische Konzernchefs, die anwesend waren. Allerdings dürfe die Regierung einen Fehler nicht machen, heißt es: etwas versprechen, was sie nicht halten kann.

