BMW produziert weniger Motoren

Wien. Es sind leichte seismische Schwingungen, aber rund um Steyr haben sie sich in den vergangenen Wochen zu einem mittelschweren Erdbeben aufgebaut. Als Anfang des Jahres bekannt wurde, dass das BMW-Motorenwerk seinen Schichtbetrieb reduzieren wird, war die Sorge bei Angestellten, Zulieferern und Partnern groß. Bis zu 150 Leiharbeiter könnten ihren Arbeitsplatz verlieren, berichteten Lokalmedien. Und das sei möglicherweise erst der Anfang eines größeren Umbruchs.

Gestern beruhigte Christoph Schröder, Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH in Steyr, bei einer Pressekonferenz in Wien: Es würde lediglich bei einem einzigen von insgesamt neun Motoren-Montagebändern der Betrieb von drei auf zwei Schichten reduziert werden. Beim Personal werde es bei Zeitarbeitern zu einer „Korrektur im zweistelligen Bereich“ kommen. Wie viele Mitarbeiter genau abgebaut werden, wollte Schröder nicht sagen. Mit Stand Ende Dezember waren in Steyr 3610 Mitarbeiter und 1037 Zeitarbeiter beschäftigt.

Die Reduktion sei eine Reaktion auf die vergangenen zwei Jahre, in denen die Nachfrage stets zurückging. Zwar baute BMW im vergangenen Jahr 1,22 Millionen Motoren in Steyr. Damit war in etwa jedem zweiten weltweit ausgelieferten Auto der BMW Group (BMW und Mini) ein Motor aus Österreich verbaut. Es waren aber um acht Prozent weniger Motoren als noch 2017 (1,33 Mio.).

Dramatischer ist der Wandel bei der Art der Motoren. Dass die Nachfrage nach Dieselautos zurückgeht, ist bekannt. Bei BMW in Steyr wurden 2018 aber erstmals fast gleich viele Diesel- wie Benzinmotoren produziert: 51 Prozent zu 49 Prozent. Dennoch gab sich Schröder zuversichtlich: „Ich glaube, der Diesel kommt wieder.“ Er sei im Verbrauch besser als der Benziner, stoße damit also weniger CO2 aus. „Es gibt keinen Grund, warum der Diesel nicht eine Renaissance erleben soll“, betonte der BMW-Manager.

Der Zwölf-Stunden-Arbeitstag, den die Regierung seit Herbst 2018 erlaubt, ist in Steyr noch nicht umgesetzt worden. Man verordne keinen Zwölf-Stunden-Tag, das sei in der Produktion zu viel, sagte Schröder. Einzelne Mitarbeiter würden die Möglichkeit nützen.

Insgesamt setzte die BMW Group in Österreich im vergangenen Jahr 6,6 Milliarden Euro um (minus sechs Prozent; Motorenbereich: 3,6 Mrd. Euro). Mit 21.300 in Österreich verkauften Fahrzeugen (BMW und Mini) und einem Marktanteil von fast 40 Prozent im Premiumsegment habe man die Marktführerschaft auf einen neuen Rekordwert ausgebaut, erklärte Christian Morawa, CEO von BWM Austria. Weniger gut lief es bei Motorrädern, hier gab es ein Minus von 15 Prozent (1527 Verkäufe).

Appell an die Politik

Morawa appellierte an die Politik, Erleichterungen für Autokäufer umzusetzen. Allen voran die Abschaffung der Normverbrauchsabgabe (NoVA), die Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) im Jänner andiskutiert hatte. Das würde auch helfen, alte Fahrzeuge von der Straße wegzubringen. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)