Apotheker wollen Nachtdienste streichen

Wien. Jede Nacht und jedes Wochenende haben 260 Apotheken in Österreich Bereitschaftsdienst. Das sind 20 Prozent aller Apotheken Österreichs. Viel zu viele aus Sicht von Jürgen Rehak, dem Präsidenten des Österreichischen Apothekerverbandes, wie er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte: „In Zürich hat in der ganzen Stadt in der Nacht nur eine einzige Apotheke Bereitschaft. In Wien sind es 40.“ Aus seiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn nach 22 Uhr viele von ihnen ihre Türen schließen und statt 40 nur mehr 15 offen bleiben. Denn danach würden die diensthabenden Apotheken ohnehin nur mehr von wenigen Menschen frequentiert und machten kaum Umsatz. Im Klartext: Ein Nachtdienst kostet den Apotheker in der Regel wesentlich mehr, als er ihm an Einnahmen bringt. „Deshalb erwarten wir bei der Entscheidung über die Nachtdienst-Dichte künftig mehr Freiheiten“, sagt der Präsident.

Überdies missfällt ihm der Trend, „dass der Apothekennotdienst in der Nacht häufig fürs ,Late-Night-Shopping‘ missbraucht wird“. Auf die Frage, was er damit eigentlich meint, sagt er: „Dass etwa jemand um drei Uhr in der Nacht anläutet, um ein Packerl Taschentücher oder einen Schwedenbitter-Ansatz während des Notdienstes zu kaufen. Das sind Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe.“

Froh wäre Rehak jedoch, wenn Apotheken endlich flexiblere, zeitgemäße Öffnungszeiten haben könnten. Das aber ist nach derzeitiger Rechtslage nicht möglich. Nach dem Apothekengesetz darf eine Apotheke nämlich die maximale Öffnungszeit von 48 Stunden pro Woche nicht überschreiten. Gleichzeitig ist eine tägliche Mittagssperre von ungefähr zwei Stunden einzuhalten. „Die Apotheken, die über Mittag offen halten, behelfen sich mit Vehikeln, etwa, indem sie einen ,freiwilligen Bereitschaftsdienst bei offener Türe‘ versehen“, sagt Rehak.

Schon Anfang 2017 hätten die Apotheker im Gesundheitsministerium angeregt, ihre Öffnungszeiten jenen des Handels anzupassen, also auf 72 Stunden auszudehnen. Doch bisher ist nichts passiert. Rehak: „Das Ministerium arbeitet derzeit intensiv an einer Novelle des Apothekengesetzes. Im Herbst 2019 soll sie laut Fahrplan beschlossen werden.“

–

„Können nicht alles allein tragen“

Doch Österreichs Apotheken wollen mit dem Bund nicht nur über mehr unternehmerische Freiheiten sprechen, sondern auch über kräftige Finanzspritzen. So wie es derzeit sei, könne es jedenfalls nicht mehr weitergehen, findet Rehak: „Im abgelaufenen Jahr sind stetig neue Aufgaben im Dienste der Gesundheit Österreichs für unseren Berufsstand hinzugekommen, ohne dass diese Mehrleistungen auch nur in irgendeiner Form honoriert wurden. Stichwort: E-Medikation.“

Gleichzeitig hat sich laut Rehak die Ertragslage der Apotheken in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Zwei Drittel der Umsätze machen Apotheken mit verschriebenen Arzneimitteln, ein Drittel mit Produkten, die der Kunde selbst bezahlt, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und nicht rezeptpflichtigen Medikamenten. In beiden Bereichen stiegen die Umsätze, allerdings sind laut Apothekerverband die Kosten für Personal, Mieten und vor allem für die technische Ausstattung der Apotheken überproportional explodiert.

2018 habe die Gewinnspanne im Krankenkassen-Segment mit 14,54 Prozent einen historischen Tiefstand erreicht, klagt Rehak. Sein Fazit: „Die digitale Transformation des Systems kann nicht nur allein von uns Apothekern finanziert werden. Ohne Kofinanzierung der öffentlichen Hand können wir weitere Dienstleistungen wie die Umsetzung des E-Rezepts 2020 nicht mehr übernehmen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)