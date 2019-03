Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Wien. Jetzt neigt sich also der Fasching dem Ende zu. Der Opernball ist glimpflich über die Bühne gegangen, ohne Skandale oder ähnliche Zwischenfälle. Die Roben waren prächtig, die Prominenten mächtig und zum Schluss dann das Hobellied, pardon: Brüderlein fein. Obwohl das Hobellied auch ganz gut als letztes Opernball-Lied passen würde.

Egal. Wir in der Wirtschaftsredaktion hatten diese Woche auch unseren Spaß. Nikolaus Jilch hat etwa den früheren Raiffeisen-Manager Georg Kraft-Kinz gefragt, ob er mit ihm über Geld spricht. Und der tat es - und fand ziemlich klare Worte über Disziplin, Erziehung und die Generation der Erben. "Wir sollen keine Schnösel als Kinder", sagt er.

"Wo wohnt man besser - in Wien oder Berlin?" fragte sich Jeannine Hierländer und recherchierte auch gleich die Antworten dazu. In Berlin geistert ja bekanntlich das Wort Enteignung durch die Gassen. Überhaupt wünschen sich viele Berliner "Wiener Verhältnisse". Ob sie das auch noch tun, nachdem sie Hierländers Artikel gelesen haben? Ich schätze, auch diese Frage wurde in dem Artikel beantwortet.

Für eine andere ihrer lebensnahen Wirtschaftsgeschichten hat Jeannine Hierländer gemeinsam mit Nicole Stern und Jakob Zirm diese Woche übrigens beim LGT Medienpreis den 2. Preis gewonnen. "Kann man sich heute noch etwas aufbauen?" lautete der Titel des Artikels vom vergangenen Herbst. Und er hat nichts an Aktualität verloren.

Preise gewinnen macht natürlich auch großen Spaß. Sogar Christian Höller freut sich dann, obwohl er normalerweise eher der ruhige, etwas ernstere Typ ist. Vor allem was seine Themen angeht. Diese Woche stellte er die Frage "Wie viel darf ein Menschenleben kosten?" Denn die Pharmazie kann heute mit großartigen Entwicklungen Leben retten, aber der Preis geht in die hunderttausende Euro - pro Behandlung.

Höller hat übrigens beim renommierten LGT Medienpreis den 1. Platz belegt. "Presse"-Redaktion war natürlich ganz aus dem Häuschen, Doppelsieg quasi. Der Chefredakteur hat gleich eine Flasche Sekt spendiert. "Pensionen: Reformdruck steigt" lautete der Titel der Siegerstory. Ist jetzt nicht der klassische Party-Song, zugegeben. Aber Christian Höller eben: Ernstes Thema, akribisch recherchiert und verständlich aufbereitet. Ich fürchte, seine Pensions-Geschichte vom November wird von Tag zu Tag aktueller.

Judith Hecht hat sich diese Woche wieder in den juristischen Untergrund begeben. Sprich: "Die Regierung bastelt am gläsernen Aktionär", das gefällt vor allem den Banken nicht, weil diese quasi den Glaser spielen müssen - als die ganze Bürokratie aufgehalst bekommen. Und falls die Aktien kaufen wollen, dann hätte Nikolaus Jilch dazu eine kühne These. "Fette Profite mit dicken Menschen" schrieb er diese Woche über Anlagestrategie, die sich nach den Lebensumständen orientieren.

Somit wären wir für diese Woche fast durch. Statt fünf sind es nun tatsächlich sieben Geschichten geworden, die ich ihnen fürs Wochenende ans Herz legen möchte. Aber angeblich wird es ohnehin regnerisch und wettermäßig ungemütlich. Gutes Wetter quasi für Zeitungsfritzen.