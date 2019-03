Regierung verlängert Förderung von Heizkesseltausch

Das Umweltministerium verlängert seine Aktion "Raus aus dem Öl"- Bonus und den Sanierungsscheck. Der Heizkesseltausch wird dabei mit bis zu 5.000 Euro gefördert, mit einer zusätzlichen Sanierung sind bis zu 10.000 Euro möglich. Das kündigte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bei der Eröffnung der diesjährigen Energiesparmesse am Freitag in Wels an.

Bei der Ende Februar ausgelaufenen Förderung des vergangenen Jahres wurden insgesamt 42,6 Millionen Euro bereitgestellt und bei 80 gewerblichen und rund 5100 privaten genehmigten Projekten auch ausgeschöpft. Köstinger verwies darauf, dass damit eine jährliche CO2-Reduktion von rund 32.000 Tonnen erreicht worden sei. In Österreich gibt es aber noch rund 600.000 Ölheizungen.

Die nunmehrige Nachfolgeregelung ist wieder mit 42,6 Millionen Euro dotiert. Neu wird sein, dass die "Raus aus dem Öl"- Prämie für einen Umstieg, nicht mehr an eine weitere Sanierungsmaßnahme gebunden ist, somit wird es einfacher die Förderungen für den Heizkesseltausch zu erlangen. Die Förderung von klassischen Sanierungsmaßnahmen ist aber weiterhin möglich beziehungsweise können auch Einzelmaßnahmen wie Fenstertausch, Fassade, Geschoßdämmung gefördert werden

(APA)