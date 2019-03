Millionenpleite eines Software-Startups

Die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelistete deutsche SHOPiMore AG war im Dezember bei weitem mehr so optimistisch wie zwei Jahren: Von 6000 Firmenkunden und fünf Millionen Euro Umsatz im Jahr 2019, wie noch vor zwei Jahren in Aussicht gestellt wurden, war nicht mehr die Rede, sondern nur noch von mehr als einer Million Euro Umsatz mit 1500 Firmenkunden. Ende Februar sah sich das Unternehmen gezwungen, beim Amtsgericht Ingolstadt einen Insolvenzantrag einzureichen: Es hatte nicht mehr ausreichend Gelder, um ein Darlehen bedienen und den Rechtsstreit wegen einer Vertragsauflösung ausfechten zu können. Die Pleite der SHOPiMore AG schlägt sich auch auf die zugekaufte Österreich-Tochter nieder: Die SHOPiMore GmbH in Hitzendorf beantragte beim Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 berichtet, sind von der Insolvenz sechs Dienstnehmer und 40 Gläubiger betroffen. Aktiva von einer Million Euro stehen Passiva von 2,65 Millionen Euro gegenüber.

SHOPiMore bietet sein Software-Paket an, das Unternehmen ermöglicht, Multichannel-Handel zu betreiben. Das Startup wurde 2015 gegründet und sollte mit Hilfe von Investoren in die Gewinnzone gebracht werden. Gespräche mit möglichen Investoren scheiterten jedoch.

