Libro-Mutter prüft Zukauf in Deutschland

Die Libro-Mutter Management Trust Holding (MTH) Retail Group hat Interesse an dem deutschen Shopping-Portal factorymarket.de bekundet. Das gab MTH am Dienstag bekannt. Es würden unverbindliche Gespräche über eine mögliche Akquisition geführt, konkrete Verhandlungen gebe es aber nicht.

Die MTH Retail Group ist eine Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt Handel und ist im Besitz des Industriellen und früheren ÖVP-Obmanns Josef Taus. Zu ihr gehören in Österreich die Papier- und Schreibbedarfsketten Libro und Pagro, in Deutschland die Ketten Pfennigpfeiffer und Mäc-Geiz sowie in der Schweiz Office World und iba. Das Unternehmen beschäftigt laut eigenen Angaben rund 6.250 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Wien.

(APA)