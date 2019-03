Prinzhorn-Gruppe investiert weiter in Ungarn

Hamburger Hungaria, ein Unternehmen der österreichischen Prinzhorn-Gruppe, will bis 2022 rund 45 Millionen Euro in die Papierfabrik Dunaujvaros (Mittelungarn) investieren. Die ungarische Regierung unterstützt das Projekt durch einen Zuschuss von rund 5 Millionen Euro, kündigte der ungarische Außenwirtschafts- und Außenminister Peter Szijjarto bei einer Pressekonferenz in Budapest am Dienstag an.

Durch die Investitionen sollen neue Technologien in Ungarn gebracht werden, heißt es in einer Aussendung des ungarischen Außenministeriums. In der Papierfabrik Dunaujvaros werden jährlich 800.000 Tonnen Altpapier verarbeitet.

Die Prinzhorn-Gruppe hat drei Tochtergesellschaften mit insgesamt 1.120 Beschäftigten in Ungarn, neben Hamburger Hungaria Duparec und Dunapack, die alle in der Papier- und Verpackungsindustrie tätig sind. Der Konzern hat in den vergangenen zehn Jahren 150 Milliarden Forint (475 Millionen Euro) in Ungarn investiert, sagte der Geschäftsführer von Hamburger Hungaria, Attila Bencs, und setzte im vergangenen Jahr 257,8 Milliarden Forint (817 Millionen Euro) um.

(APA)