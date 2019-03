Aktion scharf gegen Steuerbetrug

Wien. 1,5 Milliarden Euro haben die österreichischen Steuerfahnder im vergangenen Jahr von Steuerbetrügern wieder zurückgeholt. Das sind immerhin 1,8 Prozent des gesamten Steueraufkommens. Wie viele Milliarden Euro dem Fiskus jedes Jahr durch die Lappen gehen, ist nicht bekannt. Fest steht: Zu viele. Und deshalb will Finanzminister Hartwig Löger im Kampf gegen Betrüger aufrüsten. „Mit einem Antisteuerbetrugspaket werden wir den organisierten Steuerbetrug aus Österreich verbannen und internationale Betrugsfirmen aus Österreich fernhalten“, sagte er am Mittwoch zur „Presse“. Am Donnerstag will Löger seine Pläne der breiten Öffentlichkeit bekannt geben.



Wenn Löger von Steuerbetrug spricht, meint er nicht Unternehmer, die sich relativ simpler Methoden zur Abgabenhinterziehung bedienen: also nicht jene, die ihre Dienstleistung ohne Rechnung anbieten oder der Reinigungskraft den Lohn schwarz zustecken. Das alles ist zwar verboten, doch der Finanzminister hat es in erster Linie auf große Fische abgesehen, nämlich jene Betrüger, „die organisiert, global und digital tätig sind“, wie er sagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)