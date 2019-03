Wien. In Brüssel ist am 14. Februar im Schatten der Brexit-Verhandlungen fast unbemerkt eine wichtige Entscheidung gefallen: Das Europäische Parlament einigte sich mit dem Europäischen Rat und der Kommission auf eine Verordnung, die alle Investitionen, die Drittstaaten in der EU tätigen wollen, betrifft. Sie ist ab November 2020 unmittelbar in jedem EU-Staat direkt anwendbar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)