Wer Pakete vor die Türe geliefert haben will, soll mehr bezahlen

Wien. Es ist eine Hiobsbotschaft für passionierte Onlineshopper: Wer seine Pakete auch in Zukunft bis vor die Haustüre geliefert haben will, wird dafür früher oder später tiefer in die Tasche greifen müssen. Dafür machen sich zumindest die beiden Paketzusteller DPD und Hermes in Deutschland stark. Noch nennen sie keinen konkreten Zeitraum für die Einführung der Zusatzgebühren. Eines ist allerdings schon heute klar: Steigen die Preise für die Paketzustellung vor die Haustüre in Deutschland, wird der Trend auch die Kunden in Österreich rasch erreichen.



„Was in Deutschland passiert, kommt mit ein, zwei Jahren Verspätung zu uns“, sagt Rainer Schwarz, Österreich-Chef der DPD zur „Presse“. Noch sei der Kostendruck in der heimischen Branche etwas geringer als bei den deutschen Kollegen, die es kaum schaffen, aus den stark steigenden Paketmengen wirklich Profit zu schlagen. Eines der Hauptprobleme: Während die Margen eher gering sind, finden die Zustelldienste kaum noch Fahrer, die bereit sind, zu den angebotenen Löhnen zu arbeiten. In Österreich ist der Fahrermangel zumindest in Großraum Wien noch unter Kontrolle. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg wird es allerdings schon knapp.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)