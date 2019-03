Österreichs Tourismus radelt gegen Minus an

Berlin. Auf der weltgrößten Tourismusmesse in Berlin konnte man am Mittwoch die Wiederaufnahme eines Erfolgsformats erleben. Vor einem Jahr stand die neue ÖVP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger vor Österreichs Journalisten, Unternehmern und Funktionären, um der Branche Rückendeckung und einen neuen Stil zuzusichern. Es war ein Heimspiel in der Ferne.

Heute liegt die Umsatzsteuer auf Hotelnächtigungen wieder bei zehn Prozent, der Koch wurde zum Mangelberuf, der Zwölf-Stunden-Tag ist Realität und die Ministerin sichtlich zufrieden. Auch mit der Branche, die unter ihrer Anleitung seit vergangenem März unter dem Titel „Masterplan T“ an einer Tourismusstrategie bastelt. Den Plan hatte sie zwar nicht im Gepäck, er soll in zwei Wochen präsentiert werden. Dafür gab es eine Kostprobe, wie sich Köstinger den beschworenen neuen Stil im Tourismus vorstellt: Die Österreich Werbung (ÖW) und sieben Landtourismusorganisationen kamen dem Wunsch nach mehr Kooperation nach und hoben die bisher größte Marketingkampagne für zwei Mio. Euro aus der Taufe.

Das Ziel: Österreich zu Europas erster Adresse für Radurlauber zu machen. „Mountainbiken bietet neue Chancen für Wintersportorte“, sagte Tourismusobfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher. Diese könnten sie nach diesem Winter brauchen: „Betriebswirtschaftlich schließen wir ihn sicher mit einem Minus ab.“ Nach dem heftigen Schneefall im Jänner, der Hütten und Hotels tagelang abschnitt, würde im März die nächste Herausforderung anstehen: In vielen kleinen Regionen sperrten Betriebe vor den späten Osterferien zu, da die laufenden Personalkosten bei schwacher Auslastung zu hoch seien, so Nocker-Schwarzenbacher.

„Wir sind ein Durchzugsland“

Apropos Personal: Der Öffnung des Markts für Köche aus EU-Drittstaaten seien bisher sieben Personen gefolgt. Die Rot-Weiß-Rot-Karte sei „nicht schlecht“, aber mit ihren hohen Anforderungen „nicht tourismustauglich“, sagt die Tourismusobfrau Richtung Regierung. „Wir sind ein Durchzugsland für Fachkräfte auf dem Weg nach Deutschland“, wo die Regeln deutlich einfacher seien.

Dafür sollen vor allem die potenziellen vier Millionen radelnden Gäste aus Deutschland das Sommergeschäft aufbessern. Bisher ist die Bedeutung des Radurlaubs überschaubar: Vier Prozent der Sommergäste definieren sich als „Genussradler“, drei Prozent als Mountainbiker. Aber, erklärte ÖW-Chefin Petra Stolba, „es geht nicht um ein konkretes Plus“, sondern um die Präsenz im internationalen Wettbewerb.

Und wohl auch um den guten Willen. In der Branche hört man, die ÖW dürfte bessere Chancen auf die Erhöhung ihres seit 1996 eingefrorenen Marketingbudgets von 50 Mio. Euro haben, wenn sie so große Kooperationskampagnen erfolgreich durchzieht. Köstinger gab sich am Mittwoch bedeckt. Eine „ausreichende Dotierung“ stehe außer Frage – aber da habe die Wirtschaftskammer als zweite ÖW-Eigentümerin ein Wort mitzureden. Das Ergebnis dürfte es nicht mehr in den Masterplan schaffen.

Die Autorin ist auf Einladung der Österreich Werbung bei der ITB in Berlin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)